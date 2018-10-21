MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugün kazanacaklarının 2 haftalık antrenman sürecinden kendini gösterdiğini belirterek, haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili “Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz” dedi.
"BİRLİK OLMAMIZ LAZIM"
Kartal, "İkinci yarının sonlarında rakip oyunu riske atmaya başladı. Bizde değişiklikler yaparak oyunu dengede tutmaya çalıştık. 3 puan almak için son 10 dakikada biraz daha kapanarak oynadık. Biz dersimize iyi çalıştık. Bu galibiyetimizi taraftarımıza ve camiamıza armağan ediyoruz. Ben ve ekibim bu işi götürebileceğimiz yere kadar inşallah götüreceğiz. Ankaragücü'nün daha büyük hedeflerle yoluna ilerleyebilmesi için birlik olmamız lazım" şeklinde konuştu.
"KADIKÖY'E KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"
Haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal, "Ben Ankaragücü'nün Teknik Direktörüyüm. Bütün benliğimle ve ekibimle beraber Ankaragücü'nün başarısı için buradayız. Ankaragücü'nün başarısı için buradayım. Tabii ki orada yaşadık, futbol oynadık ve Teknik Direktörlük yaptık. Fakat ben Ankaragücü'nün başarısı için buradayım. Oraya da kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.
Bir türlü tamamlanamayan Eryaman Stadı ile ilgili ise Kartal, 2 aya kadar biteceği yönünde bilgi aldığını belirtti.
- 21.10.2018 19:59
- Güncelleme: 21.10.2018 19:59
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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