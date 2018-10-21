MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz" – Fotomaç – 21 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    İsmail : "’e kazanmak için gideceğiz"

    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz"

    İsmail , Evkur maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugün kazanacaklarının 2 haftalık antrenman sürecinden kendini gösterdiğini belirterek, haftaya oynayacakları maçı ile ilgili “’e kazanmak için gideceğiz” dedi.

    'in 9. haftasında Başkent temsilcisi , evinde Evkur 'u ağırladı. MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü , sözlerine Dünya Gazeteciler Kutlama Günü'nü kutlayarak başladı. Kartal "Milli maç arasından dolayı 2 haftalık bolümde çok iyi çalıştık. Bütün oyuncularımın istekliydi. Bugün kazanacağımız, 2 haftalık antrenmandan kendini gösteriyordu. Bugün oyun ne olursa olsun çok baskılı ve pres yaparak, coşkulu bir şekilde bunu sürdürmek istedik. İlk 10 dakikada bunu çok iyi başardık. Rakip çok fazla üzerimize gelemedi. Dengeli ama bizim kontrolümüzde olan bir oyundu" ifadelerini kullandı.

    "BİRLİK OLMAMIZ LAZIM"
    Kartal, "İkinci yarının sonlarında rakip oyunu riske atmaya başladı. Bizde değişiklikler yaparak oyunu dengede tutmaya çalıştık. 3 puan almak için son 10 dakikada biraz daha kapanarak oynadık. Biz dersimize iyi çalıştık. Bu galibiyetimizi taraftarımıza ve camiamıza armağan ediyoruz. Ben ve ekibim bu işi götürebileceğimiz yere kadar inşallah götüreceğiz. Ankaragücü'nün daha büyük hedeflerle yoluna ilerleyebilmesi için birlik olmamız lazım" şeklinde konuştu.

    "KADIKÖY'E KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"
    Haftaya oynayacakları maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal, "Ben Ankaragücü'nün Teknik Direktörüyüm. Bütün benliğimle ve ekibimle beraber Ankaragücü'nün başarısı için buradayız. Ankaragücü'nün başarısı için buradayım. Tabii ki orada yaşadık, futbol oynadık ve Teknik Direktörlük yaptık. Fakat ben Ankaragücü'nün başarısı için buradayım. Oraya da kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.

    Bir türlü tamamlanamayan Eryaman Stadı ile ilgili ise Kartal, 2 aya kadar biteceği yönünde bilgi aldığını belirtti.
    1. 21.10.2018 19:59
    2. Güncelleme: 21.10.2018 19:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN