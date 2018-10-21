MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Mina'nın kısa düşen pasında topu önünde bulan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı rakip ceza alanına kadar taşıdı. Bu futbolcunun yaptığı orta sonrasında başkent ekibinin futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy, VAR sistemine başvurduktan sonra penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

43. dakikada Aleksic'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Boutaib'in ortasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında topu son olarak önünde bulan Kenan Özer'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68. dakikada sağ çaprazda topu önünde bulan Cerci'nin ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

83. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Boutaib'in kafayla yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Chebake'nin sağ taraftan ortasında Boutaib'in gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunma, dönen topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.