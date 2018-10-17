"Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok"
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli takımın taraftarıyla ve şehriyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli takımın taraftarıyla ve şehriyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti.
Yiğiner, yaptığı yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün daha da güçlenmesi ve başarılı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok. Bu kulüp çok zor zamanlardan geçti, yok olma tehlikesi yaşadı. Allah'a çok şükür o günleri geride bıraktık. Emeğimizle, alın terimizle şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Bir daha o kötü rüyaları görmemek için de hem kulüp olarak çok çalışmalı hem de taraftar ve Ankaralılar olarak bu kulübe destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.
Taraftar derneğinin düzenleyeceği etkinliğe de değinen Yiğiner, şunları kaydetti:
"Taraftar derneğimiz Gecekondu, çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu cuma akşamı bir gelenek başlatacak. 'Kendi Gününde (19.10), Kendi Saatinde (19.10)' diye anlatıyorlar bu geceyi. Ben şahsen çok heyecanlandım. Bu gece ile Ankaragücü taraftarı bir ezberi bozacak. Gecekondu hem değiştiğini, eskide kalmadığını ve kendilerine dair önyargıların da son bulmasını isteyecek hem de Ankaralı iş insanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına da bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek. Ben de bu hislere katılıyorum. Ankaragücü Kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı. Güçlenmeli ve daha da başarılı olmalı. Baktığınızda, Süper Lig şampiyonluğu yaşamamış ender başkentlerden biriyiz. Ankaragücü, Ankara'nın, başkentimizin bu hasretini sona erdirmeli. Şampiyonluk kupasını getirmeli. Bu hedefle çalışmalı ve başarmalıyız. Başka şansı da çaresi de yok."
- 17.10.2018 16:52
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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