Cerci şans bekliyor – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Cerci şans bekliyor

    Cerci şans bekliyor
    Ankaragücü'nün yıldız transferlerinden Alessio Cerci, milli arayı iyi değerlendirdiğini söyledi. Ligde 3 maçta yalnızca 31 dakika süre alabilen 31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu, "Bu arayı iyi değerlendiriyorum ve hazır duruma geldim. Şans verilirse takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
    1. 15.10.2018
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