Cerci şans bekliyor

Ankaragücü'nün yıldız transferlerinden Alessio Cerci, milli arayı iyi değerlendirdiğini söyledi. Ligde 3 maçta yalnızca 31 dakika süre alabilen 31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu, "Bu arayı iyi değerlendiriyorum ve hazır duruma geldim. Şans verilirse takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.