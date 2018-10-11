Ankaragücü yara sarıyor
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    yara sarıyor

    Ankaragücü yara sarıyor

    Bursa'dan puansız dönen , evindeki Y.Malatya maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    Sarı lacivertliler, milli arayı sakatların iyileşmesi açısından fırsat olarak görüyor. Hafif sakatlıkları bulunan El Kabir, Mokhtar, Hopf'un dışında Djedje, ve Heurtaux takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.
    1. 11.10.2018
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