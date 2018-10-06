Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın başında istenmeyen sakatlıkların olduğunu dile getirdi.

Yapılan değişikliklerin ardından oyundaki bütünlüğü kaybettiklerini belirten Kartal, bu yüzden dağıldıklarını ifade etti.

Sahaya istediklerini yansıtamadıklarını vurgulayan Kartal, şöyle konuştu:

"Bugün çok iyi mücadele edemedik ve oynayamadık. Rakipte de eksikler vardı. Onlar golü bulduktan sonra oyunu kontrol edip başka goller bulmak için çabaladılar. Sonuçta bugün mağlup olduk. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Milli maç arasında iyi çalışıp, sakatlıkları da gidermek için yoğun çaba içerisine gireceğiz. Bunları giderdikten sonra Malatya maçında en iyi şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. İyi oynamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Malatya maçında iyi oynayarak kendimizi affettirmek istiyoruz."

"ANTRENMAN SAHAMIZ YOK, EKONOMİK SIKINTILAR HAD SAFHADA"

Kartal, takımdaki maddi sorunların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda en sıkıntılı teknik direktör benim. Antrenman sahamız yok, ekonomik sıkıntılar had safhada. Bu şartlarda Ankaragücü için mücadele etmeye çalışıyoruz ayrıca sakatlıklarımız var. Çıkış arıyoruz. Geçen seneden bugüne kadar sıkıntılarımız devam ediyor. Geçen sene yerli oyuncularımız çoktu, konuşarak çözüyorduk. Yabancı oyunculara bunları anlatamazsın. Biz onlara anlatıyoruz ama bir yere kadar. Ben bunları bir yerden sonra söylemek zorundayım. Elimizden geldiği kadar çocuklarla konuşarak bu işlerin düzeleceğini, bir şekilde ekonomik sıkıntıların giderilebileceğini söylüyoruz. Bugünkü mağlubiyeti buna da bağlamak yanlış. Futbolcu takımına sahip çıktığında camiası için mücadele eder, parayı düşünmez. Bizde bu eksikti."