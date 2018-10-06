Ankaragücü’nde 3 eksik var – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’nde 3 eksik var

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a>’nde 3 eksik var

    Evinde 'ya yenilen , bugün deplasmanında ter dökecek.

    Evinde 'ya yenilen , bugün deplasmanında ter dökecek. Kritik karşılaşma öncesinde başkent ekibinde sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin keyfini kaçırıyor. Sarı- lacivertlilerde, tedavilerine devam edilen Djedje, Heurtaux ve Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek.

    1. 6.10.2018
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