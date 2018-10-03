Ankaragücü’nden ‘stajyer’ tepkisi – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’nden ‘stajyer’ tepkisi

    Ankaragücü’nden ‘stajyer’ tepkisi
    , 'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hakemi 'na tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakasının sonucunu, ilk defa 'de maç yöneten karşılaşmanın stajyer hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun verdiği yanlı ve hatalı kararları belirlemiştir" denildi.
    1. 3.10.2018
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