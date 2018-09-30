MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde çift kale maç ve taktik çalışması yapıldı.
MKE Ankaragücü'nde tedavisi süren Brice Dja Djedje'nin, Antalyaspor karşısında forma giyip giyemeyeceğinin maç gününde belli olacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Thomas Heurtaux'un tedavisi İtalya'da devam ederken, Kubilay Kanatsızkuş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
- 30.9.2018 20:08
- Güncelleme: 30.9.2018 20:09
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 5
Yorum
Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 5
Yorum
Rengibozuksavar Senin kafan basıyor mu 10 000 kişinin ayakkabıları ile o çimlerde dolaşabileceğine. Yemeyin oğlum bunları
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI
Toplam 1
Yorum
Fb Vay arkadas ya ne var bu atifta
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