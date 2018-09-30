MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 7. haftasında yarın sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde çift kale maç ve taktik çalışması yapıldı.

    'nde tedavisi süren Brice Dja Djedje'nin, karşısında forma giyip giyemeyeceğinin maç gününde belli olacağı belirtildi.

    Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Thomas Heurtaux'un tedavisi 'da devam ederken, Kubilay Kanatsızkuş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    1. 30.9.2018 20:08
    2. Güncelleme: 30.9.2018 20:09
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