Kone ve Fink’e 2 maç ceza – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ve ’e 2 maç ceza

    Kone ve Fink’e 2 maç ceza
    , Ankaragücü ve 'ye ceza yağdırdı. maçında , Y.Malatya maçında atılmıştı. İki futbolcuya da 2'şer maç verildi. Akhisar'ın da çeşitli tribünlerine bloke getirilirken, 'ya saha olaylarından 20 bin TL ceza kesildi.
    1. 28.9.2018
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