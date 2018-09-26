Başkent temsilcisi, 4. tura yükseldi – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Başkent temsilcisi, 4. tura yükseldi

    Başkent temsilcisi, 4. tura yükseldi

    , 3. turunda ağırladığı 'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

    , 3. turunda ağırladığı 'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Murat Şener

    MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, , Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Erdem Şen (Dk. 78 Mehmet Sak), Cerci, Putsila, Kenan Özer, Kehinde

    Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Atakan Cangöz, Burçin Yüksel, Erdal Pekdemir, Erdi Taşkent, Sinan Kalaycı, , Ahmet Teker, Taner Çekiç, Çağlar Özel (Dk. 68 Mehmet Kaya), Volkan Serim

    Goller: Dk. 10 Kehinde, Dk. 23 Cerci (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Volkan Serim (Serik Belediyespor)

    Sarı kartlar: Dk. 63 Kaan Uykur (MKE Ankaragücü), Dk. 65 Samet Alp, Dk. 90+1 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor)

    1. 26.9.2018 21:11
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