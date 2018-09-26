Başkent temsilcisi, 4. tura yükseldi
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Erdem Şen (Dk. 78 Mehmet Sak), Cerci, Putsila, Kenan Özer, Kehinde
Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Atakan Cangöz, Burçin Yüksel, Erdal Pekdemir, Erdi Taşkent, Sinan Kalaycı, Samet Alp, Ahmet Teker, Taner Çekiç, Çağlar Özel (Dk. 68 Mehmet Kaya), Volkan Serim
Goller: Dk. 10 Kehinde, Dk. 23 Cerci (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Volkan Serim (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Kaan Uykur (MKE Ankaragücü), Dk. 65 Samet Alp, Dk. 90+1 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor)
- 26.9.2018 21:11
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Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 8
Yorum
fanatik bjk yi karıştırma senaryoları.
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 2 ne guardiola nede morinho en iyi hoca net jurgen kloptur açık ve net mencester unıted yönetimi morinho ile derhal yolları ayırmalı
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 1 mencester unıted patronunda akıl olsaydı alex ferguson sonrası napar ne eder yurgen klopü getirirlerdi liverpoll kapmadan
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