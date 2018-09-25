BBP Genel Başkanı Destici: "Ankaragücü; Ankara'mızın, başkentimizin ve Türkiye 'mizin en değerli spor kulüplerinin başında geliyor" - "Başkentimizin Süper Lig 'de mutlaka bir şampiyonluk yaşaması lazım. Bunun da Ankaragücü ile olacağına yürekten inanıyoruz" - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner: "Türkiye'nin başkentinden neden bir şampiyon çıkmasın, bu zor değil" - "İnşallah bundan sonra da kalıcı gelirler elde edebilirsek her şey çok daha iyi olacak"

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, "Ankaragücü; Ankara'mızın, başkentimizin ve Türkiye'mizin en değerli spor kulüplerinin başında geliyor." ifadesini kullandı.

Üst üste iki yıl şampiyonluk yaşamanın kolay olmadığına değinen Destici, "Bu sene de çok iyi bir performans gösterdiniz. Kadroya ve bütçeye göre çok iyi durumdasınız, gidişat iyi. Ankaragücü'nün performansı çok iyi. Ankara'ya gurur veriyor. Süper Lig'de Ankara takımı kalmamıştı, böyle bir dönemde Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkması gayet iyi oldu. Ankaragücü, Ankara'ya Süper Lig heyecanını tekrar taşıdı." şeklinde görüş belirtti.

Destici, Ankara'da yaşanan stat sorununa da değinerek, şunları kaydetti:

"İnşallah stat sorunu da en kısa sürede çözülür. Ankaragücü, maçlarını Ankara'da, kendi stadında, muhteşem taraftarı önünde oynar. Ziyaretlerinden ötürü çok değerli Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Son iki yılda elde ettikleri başarı, çok büyük bir başarı. Şu an Ankaragücü Süper Lig'de orta sıralarda. Bu başarı sizlerin eseri. Sizin başkanlığınızdaki yönetim kurulunun, hocanın ve futbolcularının eseri. Ben sizleri bir kere daha Ankara'mız ve bütün futbol camiası adına tebrik ediyorum. Tabii Ankaragücü'müzün çok önemli bir değeri de taraftar kitlesi. Bu başarı ve şampiyonluklarda Ankaragücü taraftarlarının da büyük bir katkısı var. Anadolu takımlarının taraftarları, özellikle Ankaragücü ve Bursaspor taraftarları, takımlarını muhteşem bir havaya sokabiliyor. Başkentimizin Süper Lig'de mutlaka bir şampiyonluk yaşaması lazım. Bunun da Ankaragücü ile olacağına yürekten inanıyoruz. Bu konuda Ankaragücü'ne elimizden gelen her katkıyı sağlamaya hazırız. Ankaragücü'ne nasıl katkı sağlarız bunun için de çalışmalar yapacağız."

Yiğiner: "Artık kalıcı bir destek bekliyoruz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü'nün Türkiye'nin köklü bir kulübü olduğunun altını çizerek, "Asırlık bir çınar. Biz göreve geldiğimizde yüzlerce dosya haciz vardı, borç batağındaydı. Tabiri caizse kapanmak üzereydi. Allah nasip etti, sizler gibi değerli başkanlarımızın, vekillerimizin, taraftarlarımızın desteği ile iki yıl üst üste şampiyon olduk. Bu anlamda sizlerin de bizleri ziyaret etmeniz, maçlarımıza gelmeniz bizleri onurlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü'nün Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye mal olmuş bir kulüp olduğunu vurgulayan Yiğiner, "Hep birlikte elbirliğiyle bu markayı hak ettiği yerlere getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin başkentinden neden bir şampiyon çıkmasın, bu zor değil. Yeter ki Ankara'da siyaset yapanlar biraz daha duyarlı olsunlar ve bizimle birlikte elbirliği ile bu işin içine girsinler. Omuz atsınlar, destek olsunlar. Her şeyin daha güzel olacağını herkes görecektir." yorumunu yaptı.

Yiğiner, ailelerinden daha çok kulüp için zaman ayırdıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"Başkentimizde şehre sinerji katan, hareket getiren bana göre en önemli marka Ankaragücü'dür. Bizler ailemizden daha çok kulüp için zaman harcıyoruz. İyi niyetle, samimi bir şekilde başkentimize hizmet etmek istiyoruz. Tüm çabamız bunun için. Bu anlamda esnaf arkadaşlarımız da bizlere çok büyük destek oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kalıcı gelirler elde edebilirsek her şey çok daha iyi olacak. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz. Örneğin yirmi yıldır Ankara'nın hafriyat işlerini başka kulüpler işletmiş, biz 20 yıl istemiyoruz sadece 2 yıl Ankaragücü'ne verilsin. Ankaragücü'ne bu imkan sağlanamaz mı. 6 yıldır borçlardan dolayı çok yıprandık, artık kalıcı bir destek bekliyoruz."

Ziyaretin sonunda başkan Mehmet Yiğiner, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye imzalı Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti.