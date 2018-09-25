Bu daha reklam! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Bu daha reklam!

    Bu daha reklam!
    'de Erzurumspor deplasmanında, maçın başında 10 kişi kaldığı mücadelede Dadaş'ı 1-0 yenen Ankaragücü'nde Başkan , iddialı konuştu. Yiğiner, "Sakatların iyileşmesi ve geç gelen oyuncuların da hazır hale gelmesiyle daha iyi sonuçlara imza atacağız" dedi.
    1. 25.9.2018
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