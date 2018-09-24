MKE Ankaragücü'nde 3 puan sevinci
Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, zor bir maçtan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, zor bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yiğiner, maçın başında 10 kişi kaldıklarını ve işlerinin daha zora girdiğini belirterek, "Oyuncularımız, hocamızın vermiş olduğu taktiği sahada çok iyi uyguladı ve taktik disipline bağlı mücadele ettiler. Son dakikada bulduğumuz golle de 3 puan almayı başardılar. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Galibiyette emeği geçen başta teknik heyet ve futbolcular olmak üzere kulüp çalışanlarını ve takımı coşkuyla destekleyen taraftarları kutlayan Yiğiner, "Sezon başında da belirttiğim gibi öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak ve ilk on içerisinde ligi bitirmek. Ligin başından bu yana çeşitli şanssızlıklar yaşıyoruz. Sakatlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyor. Sakat oyuncuların iyileşmesi ve aramıza geç katılan oyuncularımızın da hazır hale gelmesiyle daha iyi sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Mehmet Yiğiner, maç maç düşündüklerini ve ona göre çalıştıklarını kaydederek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı artık geride kaldı. Şu an tek düşüncemiz çarşamba günü Serik Belediyespor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçı. Tamamen bu maça odaklandık. İstediğimiz sonucu alıp kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı ve camiamızı çarşamba günü "kupa beyini" desteklemeleri için maça bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 24.9.2018 14:58
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
MKE Ankaragücü'nde 3 puan sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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