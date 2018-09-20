Hele bir uyuşalım

Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği sezon 13 transfere imza atan Ankaragücü'nde, bu yeni isimler arasında en çok dikkat çeken futbolculardan birisi olan Youness Mokhtar, iddialı açıklamalarda bulundu. 5 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan ve geçen hafta Akhisarspor zaferinde El Kabir'e asisti yapan 28 yaşındaki Faslı yıldız, "Takımda birçok yeni isim var. Hala adaptasyon sürecindeyiz. Birbirimizi tanıdıkça daha iyi şeyler yapacağız ve takım olarak daha iyi başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

EL KABİR'LE İYİ BİR İKİLİYİZ

Tecrübeli sol kanat, takımın diğer yıldız hücumcusu El Kabir ile iyi bir uyum yakaladıklarına da dikkat çekti. Mokhtar, "Öncelikle El Kabir'le birçok ortak noktamız bulunuyor. İkimiz de Faslıyız. El Kabir, çok zeki bir futbolcu. Ne yapması gerektiğini, nerede durması ve pozisyon alması gerektiğini biliyor. Ben de zeki bir futbolcuyum. Bu ortak noktalarımızdan dolayı uyum sağladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" değerlendirmesinde