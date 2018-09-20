Hele bir uyuşalım – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Hele bir uyuşalım

    Hele bir uyuşalım

    birçok yeni isim var. adaptasyon sürecindeyiz. tanıdıkça daha iyi şeyler yapacağız ve takım olarak daha büyük başarılara imza atacağız.”

    'e yükseldiği sezon 13 transfere imza atan Ankaragücü'nde, bu yeni isimler arasında en çok dikkat çeken futbolculardan birisi olan Youness Mokhtar, iddialı açıklamalarda bulundu. 5 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan ve geçen hafta Akhisarspor zaferinde 'e asisti yapan 28 yaşındaki Faslı yıldız, " birçok yeni isim var. adaptasyon sürecindeyiz. tanıdıkça daha iyi şeyler yapacağız ve takım olarak daha iyi başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

    EL KABİR'LE İYİ BİR İKİLİYİZ
    Tecrübeli sol kanat, takımın diğer yıldız hücumcusu ile iyi bir uyum yakaladıklarına da dikkat çekti. Mokhtar, "Öncelikle 'le birçok ortak noktamız bulunuyor. İkimiz de Faslıyız. El Kabir, çok zeki bir futbolcu. Ne yapması gerektiğini, nerede durması ve pozisyon alması gerektiğini biliyor. Ben de zeki bir futbolcuyum. Bu ortak noktalarımızdan dolayı uyum sağladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" değerlendirmesinde

    1. 20.9.2018
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