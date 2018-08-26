Camia için çalışıyoruz
A.Gücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarını ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu takımın, büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz" dedi.
A.Gücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarını ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu takımın, büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz" dedi. "İkinci yarıları iyi oynayan takım hep Ankaragücü" diyen Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. İyi çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Taraftarı mutlu etmek için en iyisi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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