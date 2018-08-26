Camia için çalışıyoruz – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Camia için çalışıyoruz

    Camia için çalışıyoruz

    A.Gücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarını ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu takımın, büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz" dedi.

    A.Gücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarını ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu takımın, büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz" dedi. "İkinci yarıları iyi oynayan takım hep Ankaragücü" diyen Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. İyi çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Taraftarı mutlu etmek için en iyisi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 26.8.2018
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