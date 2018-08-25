Başkent’te Moulin heyecanı – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Başkent’te heyecanı

    Başkent’te Moulin heyecanı
    'u konuk edecek 'nde en çok merak edilenlerin başında yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı geliyor. Bifouma'nın kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği kritik mücadelede 'ın, Cerci, Heurtaux, Dja Djedje ve arasından sadece Fransız orta saha Moulin'e görev vermesi bekleniyor.
    1. 25.8.2018
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