Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen İsmail Kartal, ligin ilk haftasında Galatasaray'a kaybettiklerini, 2. haftada ise Aytemiz Alanyaspor'u yendiklerini hatırlatarak, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında, Galatasaray karşılaşmasına oranla daha iyi bir duruş sergilediklerini vurgulayan Kartal, "Taktik disipline bağlı şekilde oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdi. Rakibimizin karşısında iyi durduk ve maçı kazanmayı bildik. Trabzonspor, özellikle topla becerisi yüksek oyunculara sahip. Biz de kulvarları nasıl kapatabiliriz, evimizde puan ya da puanları nasıl alabiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz. Kazanamasak da maçtan puan alarak ayrılma hedefindeyiz." diye konuştu.

İsmail Kartal, takıma yeni katılan oyuncularla ilgili de görüşlerini paylaşarak, "Hala 1-2 yerde eksiğimiz var. Kulübün imkanları dahilinde transfer yapabiliriz. Eğer alamazsak da devreye kadar böyle devam edeceğiz. Aytemiz Alanyaspor maçından sonra kimseye izin veremedik. Kurban Bayramı olsa dahi sorumluluklarını bilen insanlar olarak çalışıyoruz. Maçtan sonra hemen antrenman yaptık ve bu çalışmaya yeni gelen arkadaşlar da katıldı. Durmadan çalışıyoruz. Gelen arkadaşlarla birlikte, aramızdan ayrılanlar da olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TRANSFER YAPMAK ZORLAŞTI"

İsmail Kartal, kur farkından dolayı kulüplerin zor durumda olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de transfer yapmak zorlaştı. Artık transferin eskisi kadar kolay yapılmadığını görüyoruz." dedi.

Kendilerinin de kulübün ekonomisini sarsmayacak oyuncular aldığını belirten Kartal, şöyle devam etti:

"On tane yuncu alırsınız, 6-7'si istediğiniz gibi olursa başarılı olursunuz. Ayrı dilden, ayrı dinden, ayrı kültürden gelen insanlarla birlikte çalışıyorsunuz. Yeni isimlerin birbirinin kültürüne alışması, yeni gelinlerin Türkiye'deki sisteme uyum sağlamaları zaman alabiliyor. Dünyada en zor iş, insan yönetmektir. Futbolda da birini karakter ve oyun olarak tanımak için en az 6 aya ihtiyaç var. Umuyorum biz de transfer ettiğimiz isimlerden kısa sürede maksimum seviyede faydalanırız. Yeni transferlerden hazır olan da var olmayan da. Yeni isimler, ekstra antrenmanlara çıkıyor. Onları da takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da taktik antrenmanlarla oyun felsefemizi aktarmaya çabalıyoruz."

Kartal, transferde 1 saat sonra ne olacağının belli olmadığını dile getirerek, "Transferde çok oynaklığı olan bir dönemdeyiz. Biz, sakinliğimizi koruyarak en doğru isimleri almaya çalışıyoruz. Bizim de mutlaka hatalarımız olacak. Bunları en az şekilde yapmak istiyoruz. Her maçımızda Ankaragücü'ne yakışan şekilde olmalıyız. Yeni kurulmuş bir takımız ve geçiş dönemindeyiz. Bu sürede bir şeyleri oturtmak gerekiyor. Herkes çok çalışıyor ve elimizden gelenin en iyisini vermeye çabalıyoruz. Lig sonunda yerimizi kestiremiyorum. Umarım en iyi yerde oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"LİG TEMPOSUNU HENÜZ BULAMADI"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, 2 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig ile ilgili düşüncelerini de açıklayarak, "Lig temposunu henüz bulamadı. Maçlar düşük tempoda oynanıyor." şeklinde görüş belirtti.

Hava sıcaklığının, topun oyunda az kalışının ve kamp yorgunluğunun buna sebep olduğunun altını çizen Kartal, "Özellikle kamp dönüşü yorgunluğunu hemen hemen kimse üzerinden atamadı. 3-4 hafta sonra daha tempolu bir lig bizi bekliyor diye düşünüyorum." diye konuştu.