Biletler satışta – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    'nün 'la cumartesi günü Başkent'te oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunulacak. Bilet fiyatları 30 ila 250 arasında değişirken, misafir takım tribün biletleri ise 39 TL'den satışa çıkacak.
    1. 22.8.2018
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