MKE Ankaragücü 3 puanla tanıştı
MKE Ankaragücü, 6 sene sonra tekrar mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk 3 puanını Alanya deplasmanında hanesine yazdırdı.
Ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Başkent ekibi, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı.
Sezona Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor'u İlhan Parlak ve yeni transfer Pinto'nun golleriyle geçen Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ise 25 Ağustos Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
- 20.8.2018 10:11
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Araplar’dan çıkarma
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GS LI İNŞALLAH İKİSİDE GİDER LÜTFEN GİDİN YA GİDİN
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
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Analist yani Hakan sunu diyor: buktim Italya Avrupa'dan burada çok çalismak lazim. GS lütfen beni al da yari daha az çalisarak 2 misli kazanim ;))
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