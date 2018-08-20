MKE Ankaragücü 3 puanla tanıştı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    3 puanla tanıştı

    MKE Ankaragücü 3 puanla tanıştı

    , 6 sene sonra tekrar mücadele ettiği 'de sezonun ilk 3 puanını Alanya deplasmanında hanesine yazdırdı.

    Ligin ilk haftasında sahasında 'ı konuk eden ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci haftada deplasmanda Aytemiz 'a konuk oldu. Başkent ekibi, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı.

    Sezona Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor'u İlhan Parlak ve yeni transfer Pinto'nun golleriyle geçen Ankara ekibi, 'in 3. haftasında ise 25 Ağustos Cumartesi günü sahasında 'u konuk edecek.

    1. 20.8.2018 10:11
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