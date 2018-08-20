Ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Başkent ekibi, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı.

Sezona Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor'u İlhan Parlak ve yeni transfer Pinto'nun golleriyle geçen Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ise 25 Ağustos Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.