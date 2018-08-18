Transfer müjdesi
İtalyan sağ açık Cerci ve Fransız stoper Heurtaux’yla adı geçen Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, “4 transfer daha yapıp kadroyu güçlendireceğiz” dedi.
EKSİK NOKTA KALMAZ
Şu ana kadar 11 transferin altına imza atan Başkent ekibinde, eksikleri tamamlamak istediklerini vurgulayan Başkan Yiğiner, "Yeni transferleri takıma kazandırabilirsek bana göre eksik nokta kalmaz. Lig uzun bir maraton. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Sezon içinde cezalar ve sakatlıklar olabilir. 3-4 transfer daha yapıp kadroyu güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
ALANYA'DA PUAN ZAMANI GELDİ
Başkan Mehmet Yiğiner, yarın deplasmanda oynayacakları Alanya maçının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Yiğiner, "Alanya maçıyla puanlar almanın zamanı geldi. Bana göre geçen zaman lehimize işliyor. Birçok futbolcumuz kamplara katılamadı. İlerleyen zamanda bu açıklar kapanacaktır" diye konuştu.
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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