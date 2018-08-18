Transfer müjdesi – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    müjdesi

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    İtalyan sağ açık Cerci ve Fransız stoper Heurtaux’yla adı geçen Ankaragücü’nde Başkan , “4 daha yapıp kadroyu güçlendireceğiz” dedi.

    Transferin hareketli kulüplerinden Ankaragücü'nde imzalar peş peşe gelecek. Geçen sezon İtalya Serie A'da H.Verona'da oynayan Alessio Cerci ve Thomas Heurtaux'yla imza aşamasına gelen sarı-lacivertlilerde Başkan , müjdesi verdi. Yiğiner, çalışmalarına devam ettiklerini ve kadroyu güçlendirmek istediklerini belirtti.

    EKSİK NOKTA KALMAZ
    Şu ana kadar 11 transferin altına imza atan Başkent ekibinde, eksikleri tamamlamak istediklerini vurgulayan Başkan Yiğiner, "Yeni transferleri takıma kazandırabilirsek bana göre eksik nokta kalmaz. Lig uzun bir maraton. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Sezon içinde cezalar ve sakatlıklar olabilir. 3-4 daha yapıp kadroyu güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

    ALANYA'DA PUAN ZAMANI GELDİ
    Başkan , yarın deplasmanda oynayacakları maçının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Yiğiner, " maçıyla puanlar almanın zamanı geldi. Bana göre geçen zaman lehimize işliyor. Birçok futbolcumuz kamplara katılamadı. İlerleyen zamanda bu açıklar kapanacaktır" diye konuştu.
    1. 18.8.2018
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