MKE Ankaragücü'nde üç transfer
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer çalışmaları kapsamında iki futbolcuyu kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Polonya'nın Legia Varşova takımında kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Yunanistan'ın PAOK Kulübü'nde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu Thibault Moulin, 1 yıllığına kiralandı.
Sarı-lacivertlilerin ayrıca, İtalya'nın Verona takımından 31 yaşındaki Alessio Cerci ile de 1 yıllık mukavele imzaladığı paylaşıldı.
BRİCE DJA DJEDJE İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
MKE Ankaragücü, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'dan transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te de forma giymişti.
- 18.8.2018 19:27
- Güncelleme: 18.8.2018 19:33
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Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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