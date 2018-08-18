Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Polonya'nın Legia Varşova takımında kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Yunanistan'ın PAOK Kulübü'nde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu Thibault Moulin, 1 yıllığına kiralandı.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca, İtalya'nın Verona takımından 31 yaşındaki Alessio Cerci ile de 1 yıllık mukavele imzaladığı paylaşıldı.







BRİCE DJA DJEDJE İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

MKE Ankaragücü, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'dan transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te de forma giymişti.



