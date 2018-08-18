MKE Ankaragücü'nde üç transfer – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'nde üç

    MKE Ankaragücü'nde üç transfer

    takımlarından , çalışmaları kapsamında iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

    Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Polonya'nın takımında kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise 'ın PAOK Kulübü'nde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu , 1 yıllığına kiralandı.

    Sarı-lacivertlilerin ayrıca, 'nın Verona takımından 31 yaşındaki ile de 1 yıllık mukavele imzaladığı paylaşıldı.



    BRİCE DJA DJEDJE İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
    , Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'dan edilen 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te de forma giymişti.

    1. 18.8.2018 19:27
    2. Güncelleme: 18.8.2018 19:33
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