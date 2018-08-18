MKE Ankaragücü Alanya deplasmanında – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Alanya deplasmanında

    MKE Ankaragücü Alanya deplasmanında

    Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak.

    , Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

    MKE Ankaragücü, ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1, Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti.

    Ligde ilk hafta maçları sonunda iki takımın da puanı bulunmuyor.

    1. 18.8.2018 13:40
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