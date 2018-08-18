MKE Ankaragücü Alanya deplasmanında
Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
MKE Ankaragücü, ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1, Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti.
Ligde ilk hafta maçları sonunda iki takımın da puanı bulunmuyor.
- 18.8.2018 13:40
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Şenol Güneş haklı çıktı! Enzo Roco...
Toplam 2
Yorum
kurt adam adam antremana çıkmadan sahaya sürersen olacağı budur. Fatihi niye kestin. bu rezillik hocanın eseridir.
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Kayseri, Timsah’a kilitlendi
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mehmet gocuklar kayserispor başarılar dilerim favorim kayseri bize çifte bayram yaşatın sayın Ertuğrul Sağlam ve ekibi sizinleyiz
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Alvaro Negredo haber bekliyor
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ALPER 4.5 M EURO PARA ALIYOR BUNUN 4TE ÜÇÜNÜ 23 YAŞINDAKİ GENÇ BİR GOLCÜYE VERSEN SENİ UEFA ŞAMPİYONU HATTA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU YAPAR.
MKE Ankaragücü Alanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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