Ankaragücü transfere doymuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu İtalya Serie A'da H.Verona'da geçiren Alessio Cerci ve Thomas Heurtaux'yla el sıkıştı. Bonservisi Udinese'deki ve kiralık Verona'da oynayan 30 yaşındaki Fransız stoper Heurtaux, kulübünden ayrılırken, geçen sezon ligden düşen sarılacivertlilerde 20 maçta ter döktü. Verona'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ açık Cerci de 25 maçta 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin Cerci'yle 900 bin, Heurtaux'yla 650 bin euro'ya anlaştığı ve imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.