Ankaragücü’nde transfer şov – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’nde transfer şov

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a>’nde transfer şov

    ’nde, H.’dan İtalyan sağ açık Cerci ve Fransız stoper Heurtaux’yla imza yakın

    transfere doymuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu İtalya Serie A'da H.'da geçiren Alessio Cerci ve Thomas Heurtaux'yla el sıkıştı. Bonservisi Udinese'deki ve kiralık 'da oynayan 30 yaşındaki Fransız stoper Heurtaux, kulübünden ayrılırken, geçen sezon ligden düşen sarılacivertlilerde 20 maçta ter döktü. Verona'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ açık Cerci de 25 maçta 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin Cerci'yle 900 bin, Heurtaux'yla 650 bin euro'ya anlaştığı ve imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.

    1. 17.8.2018
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