Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar yenik duruma düştüğü maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken Ankaragücü'nün 35. dakikada El Kebir ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
HAKEM VAR ODASINI BEKLEDİ
El Kabir'in vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem VAR odasından gelecek kararı bekledi. Daha sonra hakem ofsayt kararı verdi.
- 10.8.2018 22:47
- Güncelleme: 11.8.2018 02:00
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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