Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar yenik duruma düştüğü maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken Ankaragücü'nün 35. dakikada El Kebir ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
HAKEM VAR ODASINI BEKLEDİ
El Kabir'in vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem VAR odasından gelecek kararı bekledi. Daha sonra hakem ofsayt kararı verdi.
- 10.8.2018 22:47
- Güncelleme: 10.8.2018 23:12
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Toplam 4
Yorum
GFB baros 0 gol ile geldi gol kralı oldu .
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Toplam 22
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FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Toplam 5
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Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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