Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Ankaragücü - maçında 'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü

    Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü

    'in açılış maçında son şampiyon deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar yenik duruma düştüğü maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken Ankaragücü'nün 35. dakikada ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    Ankara Yenişehir Stadı'ndaki maçta Ankaragücü 7'de 'le öne geçti. Cimbom bu gole 22'de 'le cevap verdi. Ankaragücü'nün stoperi Bakary Kone 30'da kendi ağlarını havalandırdı. Cimbom ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken, ev sahibinin 35'te El Kebir'le bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

    HAKEM VAR ODASINI BEKLEDİ
    El Kabir'in vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem VAR odasından gelecek kararı bekledi. Daha sonra hakem ofsayt kararı verdi.
    1. 10.8.2018 22:47
    2. Güncelleme: 10.8.2018 23:12
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