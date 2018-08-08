Ankaragücü gözdağı verdi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    gözdağı verdi

    Ankaragücü gözdağı verdi

    Başkanı , ligin açılış maçında konuk edecekleri G.Saray maçına ilişkin iddialı konuştu.

    Başkanı , ligin açılış maçında konuk edecekleri G.Saray maçına ilişkin iddialı konuştu. Yiğiner, "Biz nerede olursa olsun kazanmak istiyoruz. İnşallah lige iyi başlarız. Rakibin maliyeti ve ekonomik gücü daha fazladır ama 11'e 11 oynayacağız. G.Saray'ı yeneceğimizi de düşünüyorum" dedi.

    1. 8.8.2018
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