Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ligin açılış maçında konuk edecekleri G.Saray maçına ilişkin iddialı konuştu. Yiğiner, "Biz nerede olursa olsun kazanmak istiyoruz. İnşallah lige iyi başlarız. Rakibin maliyeti ve ekonomik gücü daha fazladır ama 11'e 11 oynayacağız. G.Saray'ı yeneceğimizi de düşünüyorum" dedi.