Ankaragücü gözdağı verdi
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ligin açılış maçında konuk edecekleri G.Saray maçına ilişkin iddialı konuştu.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ligin açılış maçında konuk edecekleri G.Saray maçına ilişkin iddialı konuştu. Yiğiner, "Biz nerede olursa olsun kazanmak istiyoruz. İnşallah lige iyi başlarız. Rakibin maliyeti ve ekonomik gücü daha fazladır ama 11'e 11 oynayacağız. G.Saray'ı yeneceğimizi de düşünüyorum" dedi.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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