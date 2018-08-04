Kone’den Gomis’e gözdağı
Ankaragücü'nün yeni transferi Burkina Fasolu Bakary Kone, ligde ilk maçlarını son şampiyon Galatasaray ile oynayacaklarını belirtip, arkadaşı olan Cimbom'un Fransız yıldızı Gomis'e mesaj gönderdi.
Ankaragücü'nün yeni transferi Burkina Fasolu Bakary Kone, ligde ilk maçlarını son şampiyon Galatasaray ile oynayacaklarını belirtip, arkadaşı olan Cimbom'un Fransız yıldızı Gomis'e mesaj gönderdi. Tecrübeli stoper, "Gomis ile bir arkadaşlığımız var ama maçta rakibiz. Başkanımızın dediği gibi her maç 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden kazanırsak çok mutlu olurum" şeklinde konuştu.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Kone’den Gomis’e gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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