Kone’den Gomis’e gözdağı – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Kone’den ’e gözdağı

    Kone’den Gomis’e gözdağı

    Ankaragücü'nün yeni transferi , ligde ilk maçlarını son şampiyon ile oynayacaklarını belirtip, arkadaşı olan Cimbom'un Fransız yıldızı 'e mesaj gönderdi.

    Ankaragücü'nün yeni transferi , ligde ilk maçlarını son şampiyon ile oynayacaklarını belirtip, arkadaşı olan Cimbom'un Fransız yıldızı 'e mesaj gönderdi. Tecrübeli stoper, "Gomis ile bir arkadaşlığımız var ama maçta rakibiz. Başkanımızın dediği gibi her maç 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden kazanırsak çok mutlu olurum" şeklinde konuştu.

    1. 4.8.2018
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