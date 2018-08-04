Ankaragücü'nün yeni transferi Burkina Fasolu Bakary Kone, ligde ilk maçlarını son şampiyon Galatasaray ile oynayacaklarını belirtip, arkadaşı olan Cimbom'un Fransız yıldızı Gomis'e mesaj gönderdi. Tecrübeli stoper, "Gomis ile bir arkadaşlığımız var ama maçta rakibiz. Başkanımızın dediği gibi her maç 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden kazanırsak çok mutlu olurum" şeklinde konuştu.