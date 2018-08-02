MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nün yasağı kalktı

    MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

    yasağını kaldırarak ön sözleşme imzaladığı futbolcuların lisanslarını tescil ettirmeye başladı.

    , 2018-2019 Spor Toto Lefter Küçükandonyadis sezonu öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen , bir yandan çalışmalarına devam ederken, bir yandan da transfer yasağını kaldırarak ön sözleşme imzaladığı futbolcuların lisanslarını tescil ettirmeye başlandı.

    Transfer yasağı ve yeni sezon planlaması ile ilgili açıklama yapan Ankaragücü Yönetim Kurulu şu ifadeleri kullandı:

    "Transfer yasağımız resmi olarak kalkmıştır. Yeni sezonda da başarılı olabilmek için çalışmalarımız titizlikle sürmektedir. Süper Lig'in maliyeti geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksektir. Bu maliyeti karşılayabilmek ve camiamızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için teknik heyetimizle birlikte gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcamaktayız.

    2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına 8 gün kaldı. Bu sezon transfer yasağını son güne bırakmadan kaldırdık ve futbolcularımızın lisans işlemlerinin tesciline başladık. Çok zorlu süreçleri geride bırakarak hak ettiğimiz Süper Lig'e tertemiz iki şampiyonlukla geri döndük. Yeni başarıların yakalanabilmesi ve yeni hedeflere ulaşılabilmesi adına her zamankinden daha fazla başarılarımızda önemli bir etken olan desteğe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız.

    Bu anlamda taraftarlarımızı ve camiamızı Passolig ve Kombine kartı almaya davet ediyor, Passolig ve Kombine satışında kulübümüze yakışan rekor düzeyinde satış elde edeceğimizi ümit ediyoruz."
    1. 2.8.2018 19:32
    2. Güncelleme: 2.8.2018 19:33
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