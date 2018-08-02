MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
MKE Ankaragücü transfer yasağını kaldırarak ön sözleşme imzaladığı futbolcuların lisanslarını tescil ettirmeye başladı.
Transfer yasağı ve yeni sezon planlaması ile ilgili açıklama yapan Ankaragücü Yönetim Kurulu şu ifadeleri kullandı:
"Transfer yasağımız resmi olarak kalkmıştır. Yeni sezonda da başarılı olabilmek için çalışmalarımız titizlikle sürmektedir. Süper Lig'in maliyeti geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksektir. Bu maliyeti karşılayabilmek ve camiamızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için teknik heyetimizle birlikte gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcamaktayız.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına 8 gün kaldı. Bu sezon transfer yasağını son güne bırakmadan kaldırdık ve futbolcularımızın lisans işlemlerinin tesciline başladık. Çok zorlu süreçleri geride bırakarak hak ettiğimiz Süper Lig'e tertemiz iki şampiyonlukla geri döndük. Yeni başarıların yakalanabilmesi ve yeni hedeflere ulaşılabilmesi adına her zamankinden daha fazla başarılarımızda önemli bir etken olan desteğe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız.
Bu anlamda taraftarlarımızı ve camiamızı Passolig ve Kombine kartı almaya davet ediyor, Passolig ve Kombine satışında kulübümüze yakışan rekor düzeyinde satış elde edeceğimizi ümit ediyoruz."
- 2.8.2018 19:32
- Güncelleme: 2.8.2018 19:33
-
Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
-
Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
-
Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.