Kombineler satışa çıkıyor

Ankaragücü'nde yeni sezon kombineleri bugün satışa çıkacak. 400 ve 2 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan kombine biletler; kadınlar, 18 yaş ve altı öğrencilerle üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimli satılacak.