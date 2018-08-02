Kombineler satışa çıkıyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Kombineler satışa çıkıyor

    Kombineler satışa çıkıyor

    Ankaragücü'nde kombineleri bugün satışa çıkacak.

    Ankaragücü'nde kombineleri bugün satışa çıkacak. 400 ve 2 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan kombine biletler; kadınlar, 18 yaş ve altı öğrencilerle üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimli satılacak.

    1. 2.8.2018
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