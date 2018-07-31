Ankaragücü'nden çifte bomba! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'nden çifte bomba!

    Ankaragücü'nden çifte bomba!

    Başkent ekibi, Burkina Fasolu 30 yaşındaki savunmacıyla 2+1, geçen sezon takımda kiralık forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı golcüyle 3 yıllık imzayı attı

    'in yeni takımı , transferde hız kesmiyor. Sarı- lacivertliler, çifte bombayla 10. imzalarını gerçekleştirdi. Başkent ekibi, 'un da ilgilendiği Bakary Kone ve geçen sezon takımda kiralık oynayan 'yi kadrosuna kattı. İspanyol ekibi Malaga'dan ayrılan, geçen sezon 'da Strasbourg'da kilarık oynayan 30 yaşındaki stoper Kone'yle 2+1, bonservisi Birleşik Arap Emirlikleri takımı Fujairah'taki 24 yaşındaki Nijeryalı golcü Kehinde'yle 3 yıllık imza atıldı.

    GALATASARAY'A GÖZDAĞI VERDİ
    İmza töreninde konuşan Kone, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları son şampiyon 'a ayağının tozuyla meydan okudu. Tecrübeli stoper, "Galatasaray şampiyon bir takım. 3 puan için her şeyi yapacağız" dedi. Transferleri önceki yıllarda da son günlerde gerçekleştirdiklerini belirten Ankaragücü Başkanı ise, "Buna rağmen iki sene üst üste şampiyon olduk. Yine aynı azimle çalışacağız. Ligin üst sıralarında yer bulacağımızı düşünüyorum" diye konuştu

    GÜREŞMEK İSTEYEN GELSİN
    Başkan Mehmet Yiğiner, imza töreninde 1.94 boyundaki dev santrforları Lanre Kehinde için espri yapmaktan da geri kalmadı. Yiğiner'in, "Kuvvetli bir arkadaşımız. Güreşmek isteyen varsa buyursun" esprisi imza töreninde neşeli anlar yaşattı. Kehinde de, Ankaragücü'nden ayrı kaldığı sürede çalışmalarını aksatmadığını belirtip, "Ben de 'da oturmadım. Ankaragücü artık benim bir parçam gibi. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

    GARDAŞIM BİR ŞEYE İHTİYACIN VAR MI?
    Ankaragücü, Kone'yi dikkat çeken bir videoyla duyurdu. Kone'ye İngilizce, " zamanı" diye yazan sarı-lacivertliler, videoyu başlattı. Kone, "Türkçe'de nasıl söylenir... Gardaşım, bir şeye ihtiyacın var mı?" diye yazdı. Ankaragücü'nün cevabı, "Stopere" oldu. Kone de, "Sorun yok. Geliyorum" yanıtını verdi.

    1. 31.7.2018
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