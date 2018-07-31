Ankaragücü'nden çifte bomba!
Başkent ekibi, Burkina Fasolu 30 yaşındaki savunmacıyla 2+1, geçen sezon takımda kiralık forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı golcüyle 3 yıllık imzayı attı
Süper Lig'in yeni takımı Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Sarı- lacivertliler, çifte bombayla 10. imzalarını gerçekleştirdi. Başkent ekibi, Trabzonspor'un da ilgilendiği Bakary Kone ve geçen sezon takımda kiralık oynayan Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı. İspanyol ekibi Malaga'dan ayrılan, geçen sezon Fransa'da Strasbourg'da kilarık oynayan 30 yaşındaki stoper Kone'yle 2+1, bonservisi Birleşik Arap Emirlikleri takımı Fujairah'taki 24 yaşındaki Nijeryalı golcü Kehinde'yle 3 yıllık imza atıldı.
GALATASARAY'A GÖZDAĞI VERDİ
İmza töreninde konuşan Kone, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları son şampiyon Galatasaray'a ayağının tozuyla meydan okudu. Tecrübeli stoper, "Galatasaray şampiyon bir takım. 3 puan için her şeyi yapacağız" dedi. Transferleri önceki yıllarda da son günlerde gerçekleştirdiklerini belirten Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise, "Buna rağmen iki sene üst üste şampiyon olduk. Yine aynı azimle çalışacağız. Ligin üst sıralarında yer bulacağımızı düşünüyorum" diye konuştu
GÜREŞMEK İSTEYEN GELSİN
Başkan Mehmet Yiğiner, imza töreninde 1.94 boyundaki dev santrforları Lanre Kehinde için espri yapmaktan da geri kalmadı. Yiğiner'in, "Kuvvetli bir arkadaşımız. Güreşmek isteyen varsa buyursun" esprisi imza töreninde neşeli anlar yaşattı. Kehinde de, Ankaragücü'nden ayrı kaldığı sürede çalışmalarını aksatmadığını belirtip, "Ben de Nijerya'da oturmadım. Ankaragücü artık benim bir parçam gibi. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.
GARDAŞIM BİR ŞEYE İHTİYACIN VAR MI?
Ankaragücü, Kone'yi dikkat çeken bir videoyla duyurdu. Kone'ye İngilizce, "Transfer zamanı" diye yazan sarı-lacivertliler, videoyu başlattı. Kone, "Türkçe'de nasıl söylenir... Gardaşım, bir şeye ihtiyacın var mı?" diye yazdı. Ankaragücü'nün cevabı, "Stopere" oldu. Kone de, "Sorun yok. Geliyorum" yanıtını verdi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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