Ankaragücü’nden Laribi atağı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’nden Laribi atağı

    Ankaragücü’nden Laribi atağı

    Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan orta sahayla temasa geçti.

    Tam 6 yıl sonra tekrar 'de sahne alacak olan , transfere yoğun mesai harcıyor. Bonservisi elinde olan isimleri tercih eden sarı- lacivertliler, orta saha Karim Laribi ile görüşmelere başladı. Son iki sezondur 2. Lig takımlarından Cesena'da kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile olan sözleşmesi de sona erdi. Geçtiğimiz sezon Cesena ile 41 resmi maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 de asist yaptı.

    1. 30.7.2018
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