Ankaragücü’nden Laribi atağı
Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tunuslu orta sahayla temasa geçti.
Tam 6 yıl sonra tekrar Süper Lig'de sahne alacak olan Ankaragücü, transfere yoğun mesai harcıyor. Bonservisi elinde olan isimleri tercih eden sarı- lacivertliler, Tunuslu orta saha Karim Laribi ile görüşmelere başladı. Son iki sezondur İtalya 2. Lig takımlarından Cesena'da kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile olan sözleşmesi de sona erdi. Geçtiğimiz sezon Cesena ile 41 resmi maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 de asist yaptı.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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