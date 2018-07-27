Geçen sezon taraftardan ilk 4 hafta sabır isteyen ve Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşımayı başaran İsmail Kartal, yine aynı istekte bulundu. Kartal, "4-5 haftadan sonra yükselişimiz olur. Herkesin beklediği takımı muhteşem taraftarlarımıza izlettirmek istiyoruz. Bu sene inşallah ligde kalıcı oluruz" ifadelerini kullandı.