Kartal sabır istedi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    sabır istedi

    Kartal sabır istedi

    Geçen sezon taraftardan ilk 4 hafta sabır isteyen ve Ankaragücü'nü 'e taşımayı başaran İsmail , yine aynı istekte bulundu.

    Geçen sezon taraftardan ilk 4 hafta sabır isteyen ve Ankaragücü'nü 'e taşımayı başaran İsmail , yine aynı istekte bulundu. Kartal, "4-5 haftadan sonra yükselişimiz olur. Herkesin beklediği takımı muhteşem taraftarlarımıza izlettirmek istiyoruz. Bu sene inşallah ligde kalıcı oluruz" ifadelerini kullandı.

    1. 27.7.2018
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