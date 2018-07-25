MKE Ankaragücü'nün yeni adresi Yenikent
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün stat problemi çözüme kavuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezondaki maçların Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitene kadar maçlarımızı Osmanlı Stadyumu'nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, takımımızın Ankara'da oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a camiamız adına teşekkür ederiz."
- 25.7.2018 09:51
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
MKE Ankaragücü'nün yeni adresi Yenikent haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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