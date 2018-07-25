MKE Ankaragücü'nün yeni adresi Yenikent – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'nün yeni adresi Yenikent

    <a href="/index/mke-ankaragucu?id=f32f263d-8a6a-4cfb-a117-a8ecc8a96662" class="" rel="tag">MKE Ankaragücü</a>'nün yeni adresi Yenikent

    'in yeni ekiplerinden 'nün stat problemi çözüme kavuştu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezondaki maçların Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

    "Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitene kadar maçlarımızı Osmanlı Stadyumu'nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın 'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, takımımızın Ankara'da oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a camiamız adına teşekkür ederiz."

    1. 25.7.2018 09:51
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