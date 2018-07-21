Ankaragücü hazır kıta – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    hazır kıta

    Ankaragücü hazır kıta

    hazırlıklarını 'da sürdüren , yeni transferleri sonrası umutlu.

    hazırlıklarını 'da sürdüren , yeni transferleri sonrası umutlu. yasağını kaldırmak için önemli mesafe kat eden sarı- lacivertliler, sezona sorunsuz başlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Stat sorununun da en kısa sürede çözüleceği bildirildi.

    1. 21.7.2018
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