Ankaragücü hazır kıta
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Ankaragücü, yeni transferleri sonrası umutlu.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Ankaragücü, yeni transferleri sonrası umutlu. Transfer yasağını kaldırmak için önemli mesafe kat eden sarı- lacivertliler, sezona sorunsuz başlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Stat sorununun da en kısa sürede çözüleceği bildirildi.
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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