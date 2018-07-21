Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Ankaragücü, yeni transferleri sonrası umutlu. Transfer yasağını kaldırmak için önemli mesafe kat eden sarı- lacivertliler, sezona sorunsuz başlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Stat sorununun da en kısa sürede çözüleceği bildirildi.