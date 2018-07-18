8. transfer Mokhtar – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    8. Mokhtar

    8. <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> Mokhtar

    , Faslı sol kanat ’ı da kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yetenekli sol açıkla 3 yıllık ön protokol yapıldı.

    Son olarak 'i kadrosuna katarak, 7. transferinin altına imza atan 'in yeni takımı , 8. imzayı 'a attırdı. Daha önce Erzurumspor'un da gündemine gelen ve Dadaş'la söz kesen Mokhtar'la 3 yıllık ön sözleşme imzalandı. 'da Zwolle'de geçen sezon 32 maçta 8 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki genç yetenek imza töreninde, " ve Avrupa'dan bir çok teklif aldım. 'nün büyüklüğünü anlattılar. Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ününü duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi. 'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Başkan de, "Mokhtar hayırlı olsun. emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" diye sarı-lacivertli camiaya mesaj gönderdi.
    1. 18.7.2018
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