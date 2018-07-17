Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Antalya ve G.Birliği formaları giyen Mustafa El Kabir'i de aldı. 29 yaşındaki tecrübeli forvet, Başkent ekibi ile bir yıllık ön protokolün altına imza attı. El Kabir, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin 7. transferi oldu. Ankaragücü, daha önce Sivas'tan Bifouma, Bursa'dan Faty, Manisa'dan Alper Önal, Osmanlı'dan Yalçın Ayhan, Pinto ve G.Birliği'nden Hopf'u kadrosuna katmıştı.



İSVEÇ'TE 1 AY OYNADI

Gerçek pozisyonu santrfor olan El Kabir, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor. Geçen sezon kırmızı-beyazlılarda, 20 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Faslı futbolcu, Akdeniz ekibiyle yaşadığı problemler sonrası nisan ayında kontratını feshedip İsveç'te eski takımı Hacken'e transfer oldu. Ancak burada da 1 ay forma giyerken, oynadığı 9 maçta 2 kez ağları havalandırdı ve kulüpten ayrıldı