El Kabir Ankaragücü'nde – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Ankaragücü'nde

    <a href="/index/el-kabir?id=29e99863-7313-4009-9ca0-fdb3f0d21d05" class="" rel="tag">El Kabir</a> Ankaragücü'nde

    hızlı takımı sarı-lacivertliler, nisan ayında ’dan ayrılıp ’te Hacken’e giden 29 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık ön protokol yaptı

    'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, ve G.Birliği formaları giyen Mustafa 'i de aldı. 29 yaşındaki tecrübeli forvet, Başkent ekibi ile bir yıllık ön protokolün altına imza attı. , yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin 7. transferi oldu. Ankaragücü, daha önce 'tan Bifouma, 'dan Faty, 'dan Alper Önal, Osmanlı'dan , Pinto ve G.Birliği'nden Hopf'u kadrosuna katmıştı.

    İSVEÇ'TE 1 AY OYNADI
    Gerçek pozisyonu santrfor olan , sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor. Geçen sezon kırmızı-beyazlılarda, 20 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Faslı futbolcu, Akdeniz ekibiyle yaşadığı problemler sonrası nisan ayında kontratını feshedip 'te eski takımı Hacken'e transfer oldu. Ancak burada da 1 ay forma giyerken, oynadığı 9 maçta 2 kez ağları havalandırdı ve kulüpten ayrıldı

    1. 17.7.2018
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