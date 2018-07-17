El Kabir Ankaragücü'nde
Transferin hızlı takımı sarı-lacivertliler, nisan ayında Antalya’dan ayrılıp İsveç’te Hacken’e giden 29 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık ön protokol yaptı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Antalya ve G.Birliği formaları giyen Mustafa El Kabir'i de aldı. 29 yaşındaki tecrübeli forvet, Başkent ekibi ile bir yıllık ön protokolün altına imza attı. El Kabir, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin 7. transferi oldu. Ankaragücü, daha önce Sivas'tan Bifouma, Bursa'dan Faty, Manisa'dan Alper Önal, Osmanlı'dan Yalçın Ayhan, Pinto ve G.Birliği'nden Hopf'u kadrosuna katmıştı.
İSVEÇ'TE 1 AY OYNADI
Gerçek pozisyonu santrfor olan El Kabir, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor. Geçen sezon kırmızı-beyazlılarda, 20 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Faslı futbolcu, Akdeniz ekibiyle yaşadığı problemler sonrası nisan ayında kontratını feshedip İsveç'te eski takımı Hacken'e transfer oldu. Ancak burada da 1 ay forma giyerken, oynadığı 9 maçta 2 kez ağları havalandırdı ve kulüpten ayrıldı
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
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Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
El Kabir Ankaragücü'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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