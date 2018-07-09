Paquet heyecanı

Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Başkent ekibinin, Fransa'da St Etienne'le kontrat uzatmayan Kevin Monnet- Paquet'le ilgilendiği öğrenildi. 29 yaşındaki sol açıkla temas kuran sarı-lacivertli kurmayların görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Bonservisi elindeki Paquet, sağ açıkta da oynuyor.