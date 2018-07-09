Paquet heyecanı
Ankaragücü, St Etienne’den ayrılan sol açığın peşinde
Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Başkent ekibinin, Fransa'da St Etienne'le kontrat uzatmayan Kevin Monnet- Paquet'le ilgilendiği öğrenildi. 29 yaşındaki sol açıkla temas kuran sarı-lacivertli kurmayların görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Bonservisi elindeki Paquet, sağ açıkta da oynuyor.
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Toplam 2
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FA- 1907 buena mejora, Amigo
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