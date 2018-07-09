Paquet heyecanı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Paquet heyecanı

    Paquet heyecanı

    , St Etienne’den ayrılan sol açığın peşinde

    , transferde hız kesmiyor. Başkent ekibinin, 'da St Etienne'le kontrat uzatmayan Kevin Monnet- Paquet'le ilgilendiği öğrenildi. 29 yaşındaki sol açıkla temas kuran sarı-lacivertli kurmayların görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Bonservisi elindeki Paquet, sağ açıkta da oynuyor.

    1. 9.7.2018
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