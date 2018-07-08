"Ankaragücü çok iyi kulüp" – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    " çok iyi kulüp"

    "<a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a> çok iyi kulüp"
    'nün yeni transferi hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. A Spor'a özel bir röportaj veren 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, "'nü beni çok istediği için tercih ettim. Ligi'ni tanıyorum. Buranın insanlarının bana davranışlarından etkilenmiştim. Burada çok iyi futbolcular var. İyi bir ekibiz. Taraftarlar için de heyecanlanıyorum" dedi.
    1. 8.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    " çok iyi kulüp" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN