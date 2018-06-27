MKE Ankaragücü, Alper Önal'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Manisaspor'dan Alper Önal ile 5 yıllık ön protokol imzaladı.
Alper Önal, Beştepe Tesisleri'nde, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve teknik direktör İsmail Kartal ile görüştükten sonra ön protokole imza attı.
MKE Ankaragücü gibi büyük bir camianın formasını terleteceği için çok mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki forvet, "Takım arkadaşlarımla çok çalışarak Ankaragücü'nün Süper Lig'de de başarılı olması için elimden gelen çabayı göstereceğim." ifadesini kullandı.
- 27.6.2018 13:40
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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