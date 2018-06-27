MKE Ankaragücü, Alper Önal'la anlaştı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'la anlaştı

    MKE Ankaragücü, Alper Önal'la anlaştı

    Spor Toto takımlarından , Manisaspor'dan ile 5 yıllık ön protokol imzaladı.

    , Beştepe Tesisleri'nde, kulüp başkanı ve teknik direktör ile görüştükten sonra ön protokole imza attı.

    gibi büyük bir camianın formasını terleteceği için çok mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki forvet, "Takım arkadaşlarımla çok çalışarak Ankaragücü'nün 'de de başarılı olması için elimden gelen çabayı göstereceğim." ifadesini kullandı.

    1. 27.6.2018 13:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MKE Ankaragücü, Alper Önal'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN