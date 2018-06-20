Göztepe’nin Twumasi aşkı

Demba Ba'nın ayrılığı sonrasında hücuma takviye arayan Göztepe'de Patrick Twumasi'nin transferi yine gündeme geldi. İzmir ekibinin, geçen sezon başı ve devre arasında da istediği, Kazakistan'da Astana'da oynayan 24 yaşındaki Ganalı yıldız için girişimlere başladığı öğrenildi. Göz-Göz'ün, 1 yıl daha kontratı olan genç hücumcuyu ancak bonservisinde indirim yapılırsa alabileceği bildirildi. 3 kez milli olan Twumasi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde 5'er gole imza attı. Halen devam eden Kazakistan Ligi'nde ise 15 maçta 8 kez ağları havalandırdı.