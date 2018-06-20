Göztepe’nin Twumasi aşkı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’nin Twumasi aşkı

    Göztepe’nin Twumasi aşkı

    ekibi, geçen sezon da ısrarla istediği sağ kanat için yeniden girişimlere başladı. Kulübü ’yla pazarlık sürüyor

    'nın ayrılığı sonrasında hücuma takviye arayan 'de Patrick Twumasi'nin transferi yine gündeme geldi. ekibinin, geçen sezon başı ve devre arasında da istediği, 'da 'da oynayan 24 yaşındaki yıldız için girişimlere başladığı öğrenildi. Göz-Göz'ün, 1 yıl daha kontratı olan genç hücumcuyu ancak bonservisinde indirim yapılırsa alabileceği bildirildi. 3 kez milli olan Twumasi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde 5'er gole imza attı. Halen devam eden Kazakistan Ligi'nde ise 15 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

    1. 20.6.2018
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