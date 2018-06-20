Göztepe’nin Twumasi aşkı
İzmir ekibi, geçen sezon da ısrarla istediği Ganalı sağ kanat için yeniden girişimlere başladı. Kulübü Astana’yla pazarlık sürüyor
Demba Ba'nın ayrılığı sonrasında hücuma takviye arayan Göztepe'de Patrick Twumasi'nin transferi yine gündeme geldi. İzmir ekibinin, geçen sezon başı ve devre arasında da istediği, Kazakistan'da Astana'da oynayan 24 yaşındaki Ganalı yıldız için girişimlere başladığı öğrenildi. Göz-Göz'ün, 1 yıl daha kontratı olan genç hücumcuyu ancak bonservisinde indirim yapılırsa alabileceği bildirildi. 3 kez milli olan Twumasi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde 5'er gole imza attı. Halen devam eden Kazakistan Ligi'nde ise 15 maçta 8 kez ağları havalandırdı.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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