Bifouma bombası
Yıldız sağ açıkla 3 yıllık imzalayan Başkent ekibinde Başkan Mehmet Yiğiner, “Bunun arkası gelecek” diye müjde de verdi
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Fransa doğumlu Kongolu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı. Geçen sezon Sivasspor forması giyen ve takımdan ayrılan 26 yaşındaki genç futbolcu, kendisini 3 yıllığına sarılacivertlilere bağlayan imzayı attı. Transfer yasağını en kısa sürede kaldıracaklarını belirten Başkan Yiğiner, "İddialı bir takım kurmak istiyoruz. Bu transferle de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum" diye sarı-lacivertli camiaya müjde verdi.
İMZA ŞOV BAŞLIYOR
Birçok kulübün peşinde olduğu Bifouma için transferi büyük bir gizlilik içinde yürüttüklerinin altını çizen Mehmet Yiğiner, "Taraftarlarımız rahat olsun, bunun arkası gelecek. Spor Toto Süper Lig'de yarışmacı, çatır çatır futbol oynayacak, taraftarı heyecanlandıracak bir takım oluşturmak istiyoruz. Yerli ve yabancı görüştüğümüz futbolcular var. Yine bu transferleri de gizlilik içinde yürütüyoruz. Birkaç gün içinde imzaları attıracağız" ifadelerini kullandı.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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