Bifouma bombası – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Bifouma bombası

    Bifouma bombası

    Yıldız sağ açıkla 3 yıllık imzalayan Başkent ekibinde Başkan , “Bunun arkası gelecek” diye müjde de verdi

    'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, doğumlu Kongolu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı. Geçen sezon forması giyen ve takımdan ayrılan 26 yaşındaki genç futbolcu, kendisini 3 yıllığına sarılacivertlilere bağlayan imzayı attı. Transfer yasağını en kısa sürede kaldıracaklarını belirten Başkan Yiğiner, "İddialı bir takım kurmak istiyoruz. Bu transferle de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum" diye sarı-lacivertli camiaya müjde verdi.

    İMZA ŞOV BAŞLIYOR
    Birçok kulübün peşinde olduğu Bifouma için transferi büyük bir gizlilik içinde yürüttüklerinin altını çizen , "Taraftarlarımız rahat olsun, bunun arkası gelecek. 'de yarışmacı, çatır çatır futbol oynayacak, taraftarı heyecanlandıracak bir takım oluşturmak istiyoruz. Yerli ve yabancı görüştüğümüz futbolcular var. Yine bu de gizlilik içinde yürütüyoruz. Birkaç gün içinde imzaları attıracağız" ifadelerini kullandı.

    1. 20.6.2018
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