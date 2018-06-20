"Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje" – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    "Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje"

    "Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje"

    'nün yeni transferi Thievy Bifouma, Ankaragücü'nün çok popüler bir kulüp olduğunu belirterek, "Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje." dedi.

    hakkında bilgisi olduğunu dile getiren Kongolu futbolcu, "Başkanımızın da bahsettiği gibi burası büyük bir proje. Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje. Bunun içinde yer almak gurur verici." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 'de çıktığı 29 maçta 6 gol kaydeden Bifouma, 'da birçok Türk arkadaşı olduğunu ve hepsinin de Ankaragücü ile ilgili olumlu konuştuğunu belirterek, "Zaten Ankaragücü hakkında bilgi sahibiyim. 'daki arkadaşlarımla da konuştum. Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu söylediler. 'ya imza atacaktım, son dakikada Ankaragücü'ne karar verdim. Ankaragücü için yeniden 'ye geldim." diye konuştu.

    "Avrupa kupaları için oynayabiliriz"

    İki sezon önce bir diğer Ankara ekibi 'da da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 'nün hedefleri olan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "İyi bir takım kurarsak Avrupa kupaları için oynayabilir, hatta 'Dört büyükler'le bile rekabete girebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

    'nün çok sayıda taraftara sahip olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını aktaran Bifouma, "Açıkçası taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Onlarla yakında statta buluşacağız." ifadelerini kullandı.

    'ye gelmeden önce kendisine bazı kişilerin kaliteli bir lig olmadığını söylediğini dile getiren Bifouma, şunları kaydetti:

    "'de oynadıktan sonra söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını gördüm. 'da veya 'da oynayan birçok arkadaşım beni arayıp 'yi soruyor. Buraya gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bana ile ilgili düşüncelerimi soranlara hep olumlu referans veriyorum."

    1. 20.6.2018 11:28
    2. Güncelleme: 20.6.2018 12:21
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