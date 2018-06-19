Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Kongo Milli Takımı'nın kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Başkent takımı, Kongo'lu kanat oyuncusu Thievy Bifouma'yı formayı giydirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kongo Milli Takımı'nın başarılı kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma, Ankaragücü'müz ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. Haber detayları ve Bifouma'nın açıklamaları birazdan sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
- 19.6.2018 16:21
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
-
Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
-
Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.