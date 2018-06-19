Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Başkent takımı, Kongo'lu kanat oyuncusu Thievy Bifouma'yı formayı giydirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kongo Milli Takımı'nın başarılı kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma, Ankaragücü'müz ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. Haber detayları ve Bifouma'nın açıklamaları birazdan sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.