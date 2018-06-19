Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    , Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı

    Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı

    'in yeni ekiplerinden , Kongo 'nın kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı.

    çalışmalarını sürdüren Başkent takımı, Kongo'lu kanat oyuncusu Thievy Bifouma'yı formayı giydirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kongo 'nın başarılı kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma, 'müz ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. Haber detayları ve Bifouma'nın açıklamaları birazdan sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    1. 19.6.2018 16:21
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