Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a kaybeden Amed, 13'üncü hafta maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yı devirmeyi başardı. İlk yarıda rakibinin kilidini açamayan yeşil-kırmızılılar, ikinci 45'e ise golle başladı. 46'ncı dakikada Gift Orban, sahneye çıktı ve attığı golle konuk takımı öne geçirdi. Bu golden dört dakika sonra bir kez daha sahne alan Nijeryalı yıldız, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra sazı eline alan Gaziantep FK, rakip kaleye yüklendi. Birçok kez kaleyi yoklayan ev sahibi ekip, golü ise 90+3'te Serdar Dursun'la buldu. Bu gol sadece tabelayı değiştirdi. 90 dakika sonunda üç puanı hanesine yazdıran Amed, puanını 26'ya çıkararak maç fazlasıyla Beşiktaş'ı geçip üçüncü sıraya yükseldi. Antep ise üst üste sekizinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.