Amedspor'da Mbaye Diagne krizi yaşanıyor. Lige verilen milli arada ülkesine giden ve dönmeyen Senegalli golcü ile kulüp arasında yaşanan kriz derinleşiyor. Diagne'nin 13, 14, 15 ve 17 Kasım'daki antrenmanlara katılmadığı tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındı. Senegalli oyuncu yaptığı açıklamada "Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım" dedi.