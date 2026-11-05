Mustafa Altın: Güzel sonuçla ayrılacağız

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi motive olduklarını ve müsabakadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.
Amed Sportif Faaliyetler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi motive olduklarını ve müsabakadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını söyleyen Mustafa Altın, Türkiye Kupası önemsediğimiz bir kupa. Ligdeki durumumuza bağlı olarak oradaki iddiamızı da sürdüreceğiz" dedi.