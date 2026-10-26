Amed'i Dia Saba sırtlıyor

Ligin yeni ekibi Amedspor, Samsunspor'u deplasmanda yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Dia Saba süper bir sezon geçiriyor.
Amed Sportif Faaliyetler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Ligin yeni ekibi Amedspor, Samsunspor'u deplasmanda yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Dia Saba süper bir sezon geçiriyor. Takımının skor yükünü çeken 33 yaşındaki futbolcu, şık bir gole imza atarak 3 puanı getirdi. Tecrübeli oyuncu forma giydiği 9 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.