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Anasayfa Amed Sportif Faaliyetler Samsun başladı Amed bitirdi

Samsun başladı Amed bitirdi

Süper Lig’in 9. haftasında Amedspor, deplasmanda geriye düştüğü maçta Samsunspor’u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi ekibin golünü Tomasson atarken, Amed, Orban (pen) ve Saba ile 3 puana uzandı.

Amed Sportif Faaliyetler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Samsun başladı Amed bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor sahasında öne geçtiği maçta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. 13. ve 19. dakikalarda Orban'ın sert şutlarında kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi. 21. dakikada Samsunspor atağında Coulibally'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, topu ağlara gönderdi: 1-0. 37'de ise ev sahibi ekipten Sousa ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıya konuk ekip baskılı girerken, 61'de Diagne de çift sarıdan kırmızı kart görünce Amed de 10 kişi kaldı. 74'te Diyarbakır ekibi VAR kararıyla penaltı kazanırken, topun başına geçen Dia Saba skoru 1-1'e getirdi. 83. dakikada Orban'ın pasında Dia Saba uzaktan attığı sert şutla fileleri havalandırınca skoru 2-1'e getirdi. Samsunspor'da 90+4'te Bayo'nun vuruşu ise üst direkten döndü. İlk deplasman galibiyetini alan Amed bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

OYUNDAN DEĞİL 3 PUANDAN MUTLUYUM

Amed SF Teknik Direktörü Besnik Hasi, son anlarda gelen 3 puandan dolayı cok mutlu oldu. Kosovalı çalıştırıcı, "Deplasman galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. Özellikle Saba'ya bir parantez açmak istiyorum. İnanılmaz bir gol attı. Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

SAMSUNSPOR'DAN HAKEME BÜYÜK TEPKİ!

Samsunspor çalıştırıcısı Nenad Bjelica'nın kırmızı kart gördüğü için antrenör Danijel Jumic basın toplantısı yaptı. Jumic, "Oyuncumuz rakibin 8 numarayı alkışlıyor. Hakem kendisini alkışlandığını sanıp oyuncumuzu atıyor. Hocamıza gösterilen kırmızı kartta ise hakeme kötü bir söz söylemedi" dedi.

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