‘Katılmayacağız’

Amedspor Taraftarlar Meclisi, kulübün içinde bulunduğu maddi zorluklar ve ilgili kurumlardan destek alınamaması nedeniyle Samsunspor deplasmanı için yeterli sayıda otobüs ayarlanamadığını bildirdi. Mevcut koşulların sağlıklı planlama yapılmasına imkân vermediği ifade edilerek Samsun deplasmanı için toplu bir organizasyon düzenlenemeyeceği duyuruldu. Taraftar grupları, her koşulda takımlarını destekleyeceklerini dile getirdi.
Amed Sportif Faaliyetler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Amedspor Taraftarlar Meclisi, kulübün içinde bulunduğu maddi zorluklar ve ilgili kurumlardan destek alınamaması nedeniyle Samsunspor deplasmanı için yeterli sayıda otobüs ayarlanamadığını bildirdi. Mevcut koşulların sağlıklı planlama yapılmasına imkân vermediği ifade edilerek Samsun deplasmanı için toplu bir organizasyon düzenlenemeyeceği duyuruldu. Taraftar grupları, her koşulda takımlarını destekleyeceklerini dile getirdi.